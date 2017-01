Rio Branco joga com chance de garantir vaga antecipada

Depois de ter batido o Fortaleza na rodada de estreia, por 1 a 0, o Rio Branco já pode garantir a sua classificação antecipada na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira (5). Para isso, basta uma vitória sobre o Independente, às 19 horas, no estádio Comendador Agostinho Prada, em Limeira. Se empatar ou perder, o Tigre deixará para decidir uma vaga na última rodada da primeira fase. Os dois melhores de cada grupo se classificam. São quatro participantes em cada chave.

Satisfeito com o que viu na estreia, o técnico Raphael Pereira manterá o mesmo time que iniciou a partida contra o Fortaleza. O objetivo é assegurar a classificação o quanto antes, para que a equipe chegue à rodada final com a sua situação resolvida. “Se a gente conseguir os três pontos ficaremos mais tranquilos. Nem estamos pensando muito na pontuação, mas em buscar a vitória mesmo”, avisa o treinador, que pretende corrigir algumas falhas que notou no primeiro jogo, apesar da vitória.

Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

“No primeiro tempo os garotos recuaram muito depois do gol, mas conseguimos corrigir o posicionamento no intervalo e o time voltou melhor”, lembra. Para o atacante Juninho, autor do gol contra o Fortaleza, o Rio Branco deve caminhar com os pés no chão. “A nossa vitória foi mérito da equipe toda. Estamos trabalhando desde novembro e pude ser feliz em marcar o gol. A gente tem que seguir na humildade, subindo degrau por degrau e contra o Independente manter os pés no chão para tentar vencer de novo”, comenta.

No Campeonato Paulista Sub-20 de 2016, com praticamente as mesmas equipes que estarão em campo nesta quinta, o Tigre não perdeu para o Independente: empatou por 2 a 2 em Americana e venceu por 3 a 2 em Limeira. Além do duelo regional, o Grupo 10 da Copa São Paulo também tem nesta rodada o confronto entre Botafogo-SP e Fortaleza, às 21 horas.

EM PIRACICABA. A comissão técnica do time profissional do Rio Branco confirmou que o jogo-treino contra o XV de Piracicaba, no sábado (7), não será no estádio Décio Vitta. O gramado passa por recuperação e, por isso, o amistoso foi marcado para o campo da Usina Costa Pinto, em Piracicaba, às 10 horas. Será o terceiro teste do Tigre na preparação para o Campeonato Paulista da Série A3.