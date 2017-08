Rio Branco já lançou sete garotos no ano

Sem recursos para investir em grandes contratações, o Rio Branco tem feito da Copa Paulista um grande laboratório. Somente no primeiro turno, cinco pratas da casa tiveram sua primeira oportunidade no futebol profissional: os zagueiros Higor e João Victor, os volantes Samuel e Elias, e o atacante Gabriel Tielis. Soma-se à lista o lateral-direito Mima e o volante Cesinha, que estrearam entre os profissionais do Tigre na Série A3 e seguem no clube.

O próximo debutante é o volante Nicolas, que conta as horas para jogar pela primeira vez na equipe principal do alvinegro. Destaque do Sub-17, ele será inscrito no lugar de Bismarck, que fraturou a tíbia e está fora da competição. A diretoria riobranquense espera que o garoto seja regularizado hoje na FPF (Federação Paulista de Futebol), para que possa ter condições de fazer a sua estreia amanhã, diante do Atibaia, em Indaiatuba, na abertura do returno, às 15 horas.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Fiquei muito feliz desde que comecei a treinar com os profissionais e soube que o professor (Edson Vieira) pretendia contar comigo, mas também deu um nervosismo para fazer um bom jogo na minha estreia”, disse, ainda tímido, em sua primeira entrevista concedida na carreira, na tarde de ontem.