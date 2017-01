Rio Branco goleia Nacional na estreia

Foto: Sanderson Barbarini - Foco no Esporte.JPG

Rio Branco começou o Campeonato Paulista da Série A3 com tudo. Com uma atuação envolvente, o Tigre goleou o Nacional por 4 a 1 neste sábado, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, e deu mostras que será um forte candidato ao acesso. Bismarck, com duas cobranças de falta perfeitas, além de Wellington e Júlio, marcaram os gols do alvinegro, enquanto Léo Castro descontou para a equipe paulistana.

O próximo compromisso do Rio Branco será domingo, dia 5, às 10 horas, contra a Portuguesa Santista, em Bragança Paulista. O jogo será disputado longe de Americana por conta da perda de um mando de campo do clube. Já o Nacional vai a Jundiaí, sábado, para enfrentar o Paulista. Mesmo atuando fora de casa, o Tigre se impôs desde o início e abriu uma grande vantagem no placar ainda no primeiro tempo.

Aos 20 minutos, o rápido atacante Wellington penetrou pela esquerda e bateu rasteiro para abrir o placar. Aos 26, em cobrança de falta na entrada da área, Bismarck acertou o canto direito, sem chances para o goleiro Carlão, e ampliou. Aos 41, Tiago Silva caiu próximo à meia-lua. Mais uma vez Bismarck mostrou sua qualidade na bola parada e cobrou com perfeição, desta vez mandando a bola no lado esquerdo, fazendo 3 a 0 no placar.

Na etapa final, o Rio Branco chegou ao quarto gol aos 9 minutos com Wallace, que recebeu boa bola de Tiago Silva e bateu forte na entrada da área. Com a goleada a favor, o Tigre diminuiu o ritmo e administrou o jogo, enquanto o Nacional buscou um gol de honra, aos 30 minutos, com Léo Castro. Em entrevista à Rádio Brasil de Santa Bárbara d’Oeste, o técnico João Batista comemorou a expressiva vitória. “É importante ver essa performance da equipe. Tivemos vários fatores positivos. Sabemos que ainda temos muito a evoluir, principalmente na parte física, mas com as vitórias as coisas se tornam menos difíceis. Temos que manter o foco, a humildade e a simplicidade para manter este aproveitamento”, analisou o treinador.









































Ficha técnica: Nacional 1×4 Rio Branco

NACIONAL

Carlao; Thiaguinho, Marcao, Luiz Henrique e Caio; Jobson (Rafael Santos), Danilo Fernandes, Bruninho (Rodrigo) e Emerson Mi; Célio (Ricardo) e Leonardo. Técnico: Alex Alves.

RIO BRANCO

Ronaldo; Mima, Rafael Rufino, Diogo e Keitá (Pablo); Fábio Baiano, Bismarck e Tiago Silva; Wellington (Cesinha), Wallace (Jhonatan Bispo) e Júlio. Técnico: João Batista.

GOLS: Wellington, aos 20’1T, Bismarck, aos 26’ e 41’1T e Wallace, aos 9’2T; Léo Castro, aos 30’2T.

CARTÕES AMARELOS: Mima e Wellington (Rio Branco); Danilo, Rafael, Jobson e Caio (Nacional).

ÁRBITRO: Willer Fulgêncio Santos.

LOCAL: Estádio Nicolau Alayon, às 16 horas, em São Paulo (SP).