Rio Branco goleia Mogi e ainda respira na A3

Em mais uma rodada em que os principais concorrentes diretos tropeçaram, o Rio Branco enfim fez a sua parte, goleou o lanterna e já rebaixado Mogi Mirim por 4 a 1, na tarde deste sábado, e segue vivo no Campeonato Paulista da Série A3. Itallo, Adriano Pimenta, Pablo e Juliano Levak balançaram as redes para o Tigre no estádio Décio Vitta, em Americana, mantendo o fio de esperança da equipe a duas rodadas do fim da competição. Diogo fez o gol de honra do Sapão no fim do jogo.

O resultado levou o Rio Branco aos 14 pontos, ainda na 17ª colocação. A diferença para o Olímpia, primeiro time fora do Z6, caiu para quatro pontos, com mais seis pontos em disputa. Na próxima quarta-feira, o time comandado por William Sander tem mais uma prova de sobrevivência, em Bebedouro, diante da Matonense. Enfrentando um clube já sem qualquer pretensão no campeonato, o Tigre comandou a partida do início ao fim.

O primeiro bom lance foi aos 16 minutos, quando Adriano Pimenta serviu Frank, que bateu na saída do goleiro e, no rebote, Itallo chutou prensado. No minuto seguinte, Mima, da linha de fundo, enxergou Cesinha com liberdade na intermediária e tocou para o volante chutar com perigo para fora. A pressão era grande, e aos 23 Mima foi lançado em profundidade, invadiu a área e deu trabalho ao goleiro Hotton. Pimenta ainda subiu de ‘peixinho’ para pegar o rebote, mas a zaga afastou para escanteio. Na cobrança, Itallo dominou com o peito no segundo pau e, mesmo desajeitado, conseguiu empurrar para o gol: 1 a 0.

Pouco depois, aos 28, o Rio Branco ampliou com Adriano Pimenta, que aproveitou rebote da defesa em cruzamento e finalizou duas vezes antes de mandar a bola no canto direito. Na comemoração, ele tirou a camisa e mostrou o uniforme aos menos de 100 torcedores presentes no estádio, pedindo respeito à tradição do clube. Ainda antes do intervalo, o Tigre fez o terceiro. Em rápido contra-ataque, aos 48, Pablo rolou para trás para Tiago Bernardi, que mandou uma bomba que acertou a perna de Pimenta. Para sorte do alvinegro, a bola sobrou para o próprio Pablo, que bateu no cantinho.

Na etapa final, o Rio Branco seguiu controlando o jogo. Embora em ritmo mais cadenciado, conseguiu chegar ao quarto gol aos 31 minutos, com Juliano Levak. Ele recebeu na área, chutou rasteiro e, livre de qualquer marcação, aproveitou o rebote. O Mogi descontou nos acréscimos em chute de longe de Diogo, que desviou no meio do caminho e traiu o goleiro Netto: 4 a 1. A situação segue delicada, mas o Tigre ainda respira na Série A3.

FICHA TÉCNICA: Rio Branco 4×1 Mogi Mirim

RIO BRANCO. Netto; Pablo, Tiago Bernardi, Luiz Paulo e Higor; Gaúcho (Juliano Levak), Cesinha, Mima (Rafael Sena) e Adriano Pimenta (Danilo Alves); Fran e Itallo. Técnico: William Sander.

MOGI MIRIM. Hotton; Romário, Fabrício (Caio), Marcelo Felber e Thawan; Anderson, Diogo, Pedro e Alisson (Giovanni); Americano e Rafinha (Alexandre Gaúcho). Técnico: Angelo Foroni.

GOLS: Itallo, aos 23’/1T, Adriano Pimenta, aos 29’1T, Pablo, aos 48’1T e Juliano Levak, aos 31’/2T

CARTÕES AMARELOS: Adriano Pimenta, Cesinha, Itallo (Rio Branco).

PÚBLICO: 92 pagantes.

RENDA: R$ 1.295,00.

ÁRBITRO: Márcio Roberto Soares.

LOCAL: Estádio Décio Vitta, em Americana (SP).