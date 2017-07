Rio Branco fica no empate sem gols com o Atibaia

O treinador Edson Vieira ainda tem muito trabalho pela frente. Na estreia do time na Copa Paulista, o Rio Branco não foi além de um empate sem abertura de contagem contra o Atibaia. Foi um jogo morno. Sem criatividade, sem jogadas ensaiadas, com poucos chutes a gol. A equipe visitante esteve melhor em campo e só não levou os três pontos de Americana porque o goleiro Neto, em tarde inspirada, salvou o Tigre em pelo menos três oportunidades. E o time de Americana ainda foi salvo, ainda na primeira etapa, pelo travessão, depois de um chute forte disparado em uma cobrança de falta.

No ataque do Tigre, só o menino Tielis, de apenas 16 anos, animou a torcida com poucas jogadas individuais, mas que não se traduziram em chances reais de gol. Mas o menino é uma aposta do técnico Edson Viera para uma posição onde já aparecem como candidatos à vaga os atacantes Afonso e Lucas Duni (que ainda não contavam com documentação regularizada para estrear).

O parceiro de Tielis no setor foi Marcelinho (que acaba de chegar o Monte Azul). Apesar de habilidoso (e de ter jogado muito bem a A3 pelo time do norte do Estado), ele ainda vai levar um bom tempo para entrar em forma.

No meio, o experiente Tremonti, anunciado como a principal contratação do Tigre, mostrou que entende muito de bola. Mas que também vai precisar de muito exercício para entrar em forma. Na segunda etapa do jogo, quando o Rio |Branco já tinha feito as três substituições, ele se arrastava.

O veterano zagueiro Bernardi segurou a barra lá atrás. Precisou jogar muito para consertar as jogadas atrapalhadas do volante Samuel que, atuando à frente da zaga, estava em uma tarde muito infeliz. Outra promessa da base, ele errou muito, abusou da violência, e só não foi expulso ainda na primeira etapa porque o árbitro foi muito piedoso no lance.