Rio Branco fecha com Peterson e Diogo Medeiros

Depois de já ter praticamente fechado as contratações e renovações para o gol, laterais e defesa, o Rio Branco acelera agora as tratativas no mercado com opções do meio para frente. Ontem, a diretoria acertou a vinda de mais dois reforços que podem ser esperanças de gol para o clube no Campeonato Paulista da Série A3: o meia-atacante Diogo Medeiros, de 31 anos, e o atacante Peterson, de 25. Eles são aguardados para se apresentar ao técnico Edson Fio na próxima segunda-feira. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Diogo Medeiros jogou a Série D do Campeonato Brasileiro pela URT (MG) e também acumula passagens por Crac (GO), Batatais e Independente. No Galo de Limeira, aliás, ele viveu um de seus melhores momentos na carreira, quando ficou em terceiro na artilharia da Série A3 de 2013, com 12 gols, mesmo atuando no meio-campo. De 2015 para cá, Diogo sofreu duas graves lesões e não conseguiu manter a boa média de gols. Já Peterson é atacante de ofício e vem do futebol tailandês. O atleta fez toda a sua base no Palmeiras, mas nunca chegou a jogar entre os profissionais. Ele também passou pelo time B (Sub-23) do Atlético-PR no Campeonato Paranaense de 2013.

Com Peterson, o ataque do Tigre para a próxima temporada passa a ter quatro peças, mas Bruno Andrade e Gilsimar ainda estão sendo avaliados pela comissão técnica. Daniel Simões, por sua vez, está assegurado. Até o momento, o plantel em formação pelo Rio Branco para a Série A3 já tem 19 jogadores treinando, seis deles em observação antes de assinarem pré-contratos. Na próxima segunda-feira chegarão mais três para serem testados: o lateral-esquerdo Hugo Figueiredo, ex-Glória (RS) e os paraguaios Diego Centurión Torres, volante, e Ariel Samudio, meio-campista.