O Rio Branco ganhou seu presente de Natal antecipado. Nesta sexta-feira, a diretoria anunciou o acerto com mais um patrocinador para o Campeonato Paulista da Série A3. O novo parceiro do clube é o grupo Oswaldo Cruz Química, que deverá estampar uma de suas empresas, a Fortbanco, no uniforme do Tigre. Em 2017, o alvinegro também contará com os patrocínios da farmacêutica Sanfarma e da Mega Tintas.

Atualmente, a Oswaldo Cruz Química já patrocina outro time de futebol: o Juventus, de São Paulo. O grupo é um dos principais produtores de resinas acrílicas e estireno para o mercado têxtil, de tintas, impermeabilizantes, adesivos e embalagens. A Fortbanco, que tem ligação com o grupo, é um FIDC (Fundo de Investimento de Direitos Creditórios), que oferece soluções financeiras para empresas de pequeno, médio e grande porte.

Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

Segundo um dos diretores do Rio Branco, Dado Salau, as tratativas com a empresa vinham ocorrendo desde o início de dezembro. “Eu já tinha um contato muito bom com a Oswaldo Cruz, que é uma das principais fornecedores de matéria-prima das minhas empresas (Dado Tintas e Mega Tintas) e já tinha uma ligação no futebol. Eles querem promover a Fortbanc, que é do grupo deles, e optaram por divulgar através do futebol. Quando pedi um apoio para o Rio Branco, felizmente recebi a resposta positiva”, comemora o dirigente, que ainda busca mais patrocinadores para a próxima temporada.

Isso porque a toda a cota de R$ 267 mil que o Tigre teria direito para a disputa da A3 está bloqueada na FPF (Federação Paulista de Futebol). O departamento jurídico ainda tenta negociar com a Justiça do Trabalho a liberação de pelo menos 50% do montante.

“A cota ainda é uma incógnita para nós, não temos certeza do que vai vir na mão do clube. Nesse meio-tempo, estamos nos mexendo, correndo atrás de patrocinadores. E ainda temos espaço para mais patrocinadores e contamos com eles, seja para estampar a marca no uniforme ou em placas. O Rio Branco ainda precisa de muita ajuda”, clama.

DE SAÍDA. Dado Salau também confirmou nesta sexta-feira que o meia Rodrigo Ost está de saída do clube. O jogador, que veio do futebol da Indonésia, tem um pré-acordo para voltar a jogar no país asiático e, por isso, só poderia jogar na primeira fase da Série A3. “Temos uma esperança muito grande em classificar entre os oito, aí não poderíamos contar com o jogador mais, perdendo assim uma inscrição”, lamenta Dado.