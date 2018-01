Rio Branco faz aposta em Sócio Torcedor

Foto: Arquivo - O Liberal

O Rio Branco anunciou na última sexta-feira seu novo programa de Sócio Torcedor. Depois de projetos que não emplacaram com o Movimento Por Um Futebol Melhor, liderado pela Ambev, em 2015, e com a empresa Cartão de Todos, em 2016, o Tigre decidiu terceirizar o serviço pela terceira vez e fechou parceria com a Total Ticket, que já coordena os programas de Sócio Torcedor de outros 59 clubes, entre eles, CRB, Ituano, Novorizontino e São Bernardo, além de equipes de basquete, futsal e vôlei.

Segundo o diretor de marketing do Tigre, Bruno Melo, o clube tem a pretensão de alcançar ao menos 700 associados até o fim do Campeonato Paulista da Série A3, em abril. “O Sócio Torcedor é uma fonte de receita importantíssima para muitos clubes e acredito que, para os padrões do Rio Branco, pode se tornar o maior patrocinador da equipe”, disse Melo, em participação no programa Caderno de Esportes, das rádios VOCÊ (AM 580) e 94.7 FM.

LEIA TAMBÉM: Botafogo é derrotado pelo Desportivo Brasil e está eliminado da Copa São Paulo

Como se trata de um projeto terceirizado, de 7% a 20% do valor das mensalidades será repassado à Total Ticket, enquanto o restante vai aos cofres do Rio Branco. Serão seis planos disponíveis aos torcedores americanenses, com mensalidades que vão de R$ 5 a R$ 179,90, podendo ser parceladas em até 12 vezes no cartão de crédito. Para aderir aos planos, é preciso pagar uma taxa de R$ 19,90 para produção do “Cartão Eu Sou Torcedor”, que pode ser utilizado para obter benefícios e descontos em uma rede de parceiros com supermercados, restaurantes, estabelecimentos comerciais, escolas de idiomas, entre outros.