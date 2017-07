Rio Branco encorpa elenco para sequência na Copa Paulista

Ainda sem vencer na Copa Paulista após quatro rodadas, o Rio Branco tratou de encorpar o seu elenco para a sequência da competição. No último sábado, no treino que antecedeu o jogo contra o Audax, o meia Vitor Hugo foi reintegrado ao plantel após reunião com a comissão técnica. Ele havia sido liberado por um ato de indisciplina, mas voltará a treinar com o grupo a partir desta terça-feira.

O jogador teve bom desempenho na Série A3 deste ano e havia participado das duas primeiras partidas da Copa Paulista, contra Atibaia e Desportivo Brasil, sempre saindo do banco. Ontem, foi a vez do gerente de futebol Sandro Hiroshi oficializar a chegada de mais duas peças. O volante Bruno Rodrigues, ex-Tiradentes (CE), foi aprovado depois de passar por uma semana de avaliação e reforçará um setor que ficou desfalcado com a lesão de Bismarck.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A principal novidade, no entanto, é a volta do experiente goleiro Éder. Aos 32 anos, ele defendeu o Tigre entre 2003 e 2007 e de 2012 a 2013. Nesta temporada, o arqueiro passou por Marília e Anápolis (GO). Como estava sem clube para o segundo semestre, Éder vinha treinando com o elenco riobranquense, a princípio, para manter o condicionamento físico, mas resolveu aceitar o convite da diretoria e vai assinar até o fim da Copa Paulista.