Rio Branco encara o Cruzeiro na 2ª fase da Copinha

Pela nona vez em 11 participações na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Rio Branco avançou para a segunda fase da competição. A classificação foi assegurada nesta terça-feira (09), quando o Tigre venceu o Juventude por 2 a 0, com dois gols de Lucas, e garantiu o segundo lugar do Grupo 11, com sede em Cravinhos. No jogo de fundo realizado no estádio JD Martins, o Paraná empatou com o Comercial por 2 a 2 e ficou com a liderança da chave.

Ao todo, 64 equipes estarão no mata-mata da Copinha. O Rio Branco enfrentará o Cruzeiro, que terminou em primeiro no Grupo 12, em Bebedouro, que será palco do próximo duelo alvinegro – a data e o horário do compromisso deve ser divulgado nesta quarta-feira (10) pela FPF (Federação Paulista de Futebol). Foto: Fernando Calzzani / Photopress / Estadão Conteúdo

A vaga americanense foi conquistada de forma cirúrgica. O Juventude até começou melhor, mas o Tigre foi eficiente em sua primeira investida e, no contra-ataque, Lucas escapou do goleiro William, que saiu mal, e tocou com tranquilidade para o gol.