Rio Branco e União recebem ‘intimada’ da FPF

A FPF (Federação Paulista de Futebol) enviou na última sexta-feira um comunicado a todos seus clubes federados, entre eles União Barbarense e Rio Branco, exigindo a apresentação de CND (Certidão Negativa de Débitos) em até 30 dias, antecedendo o Conselho Arbitral da próxima edição do Paulista. A medida se baseia no Profut, que prevê o rebaixamento e até exclusão dos clubes devedores nas competições a partir de 2018.

Equipes que tenham aderido ao Profut (Programa de Modernização e Gestão de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro) ou que encontraram outras formas de parcelar as dívidas fiscais com a Receita Federal não seriam punidas. No Leão da 13, o presidente Jairo Araújo convocou uma reunião para hoje à tarde com o GA (Grupo de Apoio) para tratar do tema.

Apesar da preocupação, o advogado do clube, Regis Godoy, acredita que a FPF vai voltar atrás, caso contrário, a próxima edição da Série A1, por exemplo, só poderia ter nove clubes – em princípio, são 16 participantes. “A federação faz isso de alerta, é uma praxe. Ano passado foi a mesma coisa e no Conselho Técnico adiaram o prazo. Eles estão fazendo o papel deles, e nós estamos fazendo o nosso de buscar meios de pagar ou parcelar nossas dívidas”, explicou.