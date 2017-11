Rio Branco e União estrearão na Série A3 com jogos fora de casa

Rio Branco e União Barbarense já sabem o caminho que vão trilhar no Campeonato Paulista da Série A3. O Departamento de Competições da FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou na tarde desta sexta-feira a tabela completa da primeira fase da competição. Os dois times da RPT (Região do Polo Têxtil) estrearão fora de casa, no dia 17 de janeiro, uma quarta-feira. O Tigre visitará o Atibaia, enquanto o Leão da 13 irá a Matão enfrentar a Matonense.

O tradicional dérbi entre ambos rivais ocorrerá na 11ª rodada, no estádio Décio Vitta, em Americana. A primeira fase será uma verdadeira maratona aos clubes, com 19 rodadas em 63 dias, média de um jogo a cada 3,3 dias. Entre a 1ª e a 17ª rodada, as partidas serão realizadas rigorosamente todas quartas-feiras e fim de semana. Somente entre a 17ª e a 18ª rodada haverá uma semana de folga às equipes. Serão 19 rodadas no total. Os oito melhores se classificam para a segunda fase, enquanto os seis piores serão rebaixados. Somente os dois finalistas conquistarão o acesso para a Série A2.

A tabela divulgada nesta sexta-feira ainda é prévia. Todos os 20 participantes terão até sexta-feira que vem, dia 24, para informar a FPF as datas e horários de preferência para mandarem seus jogos. As partidas que forem televisionadas também poderão sofrer alterações.