Rio Branco é o 2º pior mandante da Copa Paulista

O estádio Décio Vitta tem se tornado uma “casa mal-assombrada” para o Rio Branco nos últimos tempos. Foi palco da derrota para o Bragantino, em 2016, que decretou o rebaixamento para a Série A3, e da eliminação para o Nacional na própria terceira divisão estadual, neste ano. Na Copa Paulista, os números são pífios: dois empates e três derrotas em cinco jogos, o que faz do Tigre o segundo pior mandante da competição, à frente apenas do Velo Clube.

A campanha ruim em casa faz o técnico Edson Fio falar até em fantasmas no DV. “Tem um fantasma aí, porque não é possível o que acontece com o nosso time. É incrível, pra jogar fora parece que sentimos menos pressão, por jogar com uma bola. Destruir (as jogadas) tem sido menos difícil que construir”, avaliou o comandante. Apesar do desempenho decepcionante em Americana, o Rio Branco ainda sonha com a classificação na Copa Paulista.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Mas, para alcançar a vaga, precisará acabar com o jejum no DV, no próximo domingo, diante do São Paulo B, no último compromisso em casa na primeira fase. Depois, o alvinegro ainda visitará a Inter de Limeira, no encerramento da primeira etapa do torneio. A derrota para o Audax por 3 a 1, no último sábado, complicou a situação do time, que podia ter entrado no G4 em caso de empate, mas foi parar na lanterna do Grupo 2, com 9 pontos, dois a menos que o próprio Audax, que pulou para a quarta colocação.