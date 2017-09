Rio Branco e Audax fazem duelo direto por lugar no G4 do Grupo 2

Rio Branco e Audax, que se enfrentam neste sábado (2), às 15 horas, no estádio Décio Vitta, em Americana, passaram quase toda a primeira fase da Copa Paulista se revezando na lanterna do Grupo 2, mas reagiram nas últimas rodadas e, com as quatro derrotas consecutivas do quarto colocado Atibaia, podem até entrar no G4 pela primeira vez em caso de vitória. O confronto é válido pela 12ª rodada, a antepenúltima da fase de classificação.

O Tigre ainda não venceu em casa na competição, somando dois empates e duas derrotas no DV. Ao menos a equipe americanense venceu os dois últimos jogos que fez como visitante e se vê a apenas um ponto do G4. O Audax, por sua vez, ganhou pela primeira vez no torneio na rodada do meio de semana, quando bateu o Atibaia por 3 a 1, quebrando um jejum de seis meses sem vencer partidas oficiais. Agora, o time de Osasco soma 8 pontos, um a menos que o Rio Branco.

LEIA TAMBÉM: Paysandu e Paraná fecham a 21ª rodada da Série B com empate sem gols

Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

“Vai ser um jogo aberto. Eles ganharam na última rodada e vão ter que sair para o jogo se quiserem a vitória. Nós também precisamos vencer e vamos jogar ofensivos. A vitória é fundamental para continuarmos pensando na classificação, mas temos que jogar com inteligência e sabedoria”, comenta o técnico Edson Fio, que não poderá contar com o meia Tiago Tremonti, que está suspenso.