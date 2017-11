Rio Branco dispensa paraguaios após duas horas de treino

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Os paraguaios que viajaram 14 horas para tentar uma chance no Rio Branco passaram mais tempo no ônibus de Assunção a Americana do que em observação pela comissão técnica do alvinegro. Na manhã de ontem, em pouco mais de duas horas de treino, o volante Diego Centurión, de 31 anos, e o atacante Arnaldo Duarte, de 22, foram dispensados pelo treinador Edson Fio.

O comandante do Tigre alegou que o elenco já possui peças com as mesmas características e a prioridade é dada aos atletas formados na base do clube. “São jogadores comuns, que já temos no elenco. Para ter jogadores assim, prefiro dar oportunidade para a base”, justificou. Foto: Renato Piovesan / O Liberal

Com a saída antes do esperado, os paraguaios tentarão um espaço em outro clube brasileiro antes de voltar ao seu país de origem. O agente Maurílio D’Elboux, que os indicou ao Rio Branco, já ofereceu a dupla portenha ao São Carlos, dirigido pelo ex-técnico do Tigre, Edson Vieira.