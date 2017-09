Rio Branco decide seu futuro ante o São Paulo B

O Rio Branco decide o seu futuro na Copa Paulista neste domingo, a partir das 10 horas, quando recebe o São Paulo B no estádio Décio Vitta, em Americana, pela penúltima rodada da primeira fase. Somente uma vitória manterá a equipe com reais chances de classificação. No momento, o Tigre é o lanterna do Grupo 2, com 9 pontos, enquanto o Tricolor está virtualmente classificado, com 15.

Até por isso, o time da capital vem a Americana com os reservas de seu time Sub-20, o que pode facilitar a vida do Rio Branco. Nesta semana, a diretoria do São Paulo decidiu tomar algumas decisões importantes. O treinador dos juniores, André Jardine, seguirá comandando a equipe apenas no Campeonato Paulista e Brasileiro da categoria. Nas duas competições, o São Paulo lidera suas chaves.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O plantel que continuará disputando a Copa Paulista terá Marcos Vizolli (auxiliar) como técnico, os atletas menos aproveitados do Sub-20 e até a presença de jogadores que estão voltando de empréstimos a clubes paulistas e estrangeiros, como Lucas Perri, Foguete, Kal, Hugo, Queiroz, Pedro Bortoluzo e Gabriel Rodrigues, a maioria deles formados no CFA (Centro de Formação de Atletas) do clube, em Cotia.