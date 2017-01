Rio Branco coloca Daisson em ‘geladeira’

Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

De titular absoluto ao longo de toda a pré-temporada, o atacante Daisson foi deixado na “geladeira” pelo Rio Branco até resolver a sua situação com o clube. Na última quinta-feira, o atleta procurou a diretoria pedindo sua liberação para defender o Operário (PR), que ofereceu uma proposta salarial maior. No entanto, o Tigre exigiu uma compensação financeira para rescindir o contrato e, enquanto o caso não tiver seu desfecho, o atleta não participará mais das principais atividades com o elenco.

Neste sábado, por exemplo, Daisson sequer foi relacionado pelo técnico João Batista para o jogo-treino contra o Audax, o último da fase de preparação para o Campeonato Paulista da Série A3. O atacante também não foi inscrito para a primeira rodada da competição, sábado que vem, diante do Nacional. A diretoria riobranquense espera solucionar a situação até a próxima semana.

Ontem, o diretor de futebol Dado Salau afirmou que não foi procurado por ninguém do Operário, que demonstrou interesse no futebol de Daisson. Um dia antes, o dirigente disse em coletiva de imprensa que aceitaria liberar o atacante por uma compensação de R$ 30 mil, até porque o clube ofereceu suporte médico, alimentação, suplementação e condicionou fisicamente o atleta desde o início da pré-temporada, em novembro.

Para o jogo-treino de hoje, João Batista escalará Ítallo no lugar de Daisson. O time titular começará a atividade com Ronaldo; Mima, Rafael Rufino, Diogo e Keitá; Fábio Baiano, Bismarck e Thiago Silva; Wellington, Ítallo e Júlio. O amistoso será disputado às 10 horas no Sorocaba World Sports Center, onde o Audax faz sua pré-temporada.

“Com certeza o Audax é uma equipe que vai exigir muito da gente, até pelo seu padrão de jogo bem definido. Vai ter um teste muito válido e que com certeza pode nos dar uma confiança muito grande para o início da competição se tivermos uma boa apresentação”, prevê o treinador do Rio Branco.

INSCRITOS

Nesta sexta, a diretoria do Tigre inscreveu 20 jogadores para a primeira rodada da Série A3. Além de Daisson, outra ausência na lista é o atacante Bruno Corrêa, que tem contrato com o Colorado (PR) até o fim do mês. Como o jogo contra o Nacional será dia 28, o centroavante só poderá ser inscrito a partir da segunda rodada.