Rio Branco colhe frutos com gestão ‘caseira’

O Rio Branco tem colhido frutos desde a implementação de sua gestão “caseira”, após o sumiço dos dirigentes do Ouroeste, clube que inicialmente se responsabilizaria pela montagem do elenco para a Série A3. Em pouco mais de dois meses de trabalho, os dirigentes Dado Salau e Sandro Hiroshi, que dividem as ações no departamento de futebol, conseguiram contratar 21 jogadores e atraíram quatro patrocinadores para o uniforme do time: Mega Tintas, Sanfarma, Fortbanco e Pura Construções.

De quebra, o Tigre foi um dos primeiros clubes da terceira divisão a iniciar a pré-temporada, ainda no mês de novembro. A escolha da diretoria pelos dirigentes de Americana, no entanto, só se deu depois que o Ouroeste saiu de cena. Em outubro, o Rio Branco chegou a assinar um contrato de cogestão com o clube vizinho a Fernandópolis, mas agora já desistiu de contar com o suporte de um parceiro de fora da cidade.

“Já fizemos uma notificação extrajudicial em dezembro cobrando a participação dos dirigentes do Ouroeste no planejamento, como estava previsto em contrato. Eles tinham um prazo de 72 horas para se posicionar, mas sequer ligaram ou nos atenderam. O importante é que agora estamos resguardados judicialmente caso eles venham querer cobrar algo”, afirma o advogado riobranquense Eder Duarte, que ainda estuda a possibilidade de cobrar na Justiça a multa de R$ 300 mil prevista por descumprimento das cláusulas do contrato de parceria. “Num momento oportuno vamos avaliar se vamos executar essa multa”, garante.