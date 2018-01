Rio Branco busca empate e segue vivo na Copa SP

Em jogo dramático, o Rio Branco empatou em 1 a 1 com o Paraná e continua dependendo só de suas forças para se classificar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com um homem a mais desde os 38 minutos do primeiro tempo, o Tigre tomou um gol aos 44 da segunda etapa, mais igualou o placar um minuto depois. A partida aconteceu neste sábado (6), no estádio JD Martins, em Cravinhos, pela segunda rodada do Grupo 11. No outro jogo da chave, o Juventude fez 2 a 0 sobre o Comercial.

Na próxima rodada, se o Paraná vencer Comercial, o Rio Branco dependerá apenas de uma vitória simples contra o Juventude para avançar de fase. Em caso de empate entre Paraná e Comercial ou uma derrota do Tricolor, o Tigre precisará aplicar dois ou mais gols de diferença sobre o time gaúcho. Os jogos serão na terça-feira (9).

No primeiro tempo do duelo deste sábado, o Rio Branco teve mais posse de bola, com o atacante Lucas no comando das ações ofensivas. No entanto, o jogador que mais participou foi o goleiro Zé Rafael, que mostrou sua elasticidade em três defesas, em chutes de fora da área e também cara a cara.