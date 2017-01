Rio Branco acerta volta de Nichollas para 2ª passagem

O Rio Branco acertou nesta terça-feira (17) a contratação do lateral-esquerdo Nichollas, que volta ao clube depois de uma boa passagem durante a Copa Paulista de 2015. No ano passado, o jogador atuou pelo Batatais na Série A2 e pelo Confiança (SE) na Série C do Campeonato Brasileiro. Nichollas tem 23 anos e é conhecido por sua polivalência, podendo atuar também no meio-campo.

O atleta deve se apresentar em Americana nesta quarta (18) para reforçar o elenco que se prepara para a Série A3 desde o fim de novembro. “Ele joga na meia, na lateral esquerda e até na direita se precisar. Teve uma bela passagem pelo Rio Branco e na minha opinião foi um dos melhores jogadores do time em 2015”, comemorou o diretor de futebol, Dado Salau.

JOGO-TREINO

O jogo-treino contra o Bragantino, que seria realizado nesta terça-feira à tarde, foi cancelado devido às fortes chuvas em Bragança Paulista, que encharcaram o gramado do estádio Nabi Abi Chedid.

Com isso, o técnico João Batista comandou uma atividade de rotina no campo da empresa Unitika, em Americana. No próximo sábado (21), o Rio Branco tem outro jogo-treino marcado, diante do Audax, às 10 horas, no Centro de Treinamento do Atlético Sorocaba.