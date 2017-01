Rio Branco abre caminhada pelo bi da Série A3

O Rio Branco estreia no Campeonato Paulista da Série A3 hoje, às 16 horas, diante do Nacional, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. Será a segunda vez na história que o clube disputará a terceira divisão do futebol estadual. Na primeira vez, em 2012, o Tigre foi campeão. Embora um título de A3 não tenha um peso compatível para um time que passou 18 anos ininterruptos na elite, levantar a taça nesta temporada pode simbolizar, para a diretoria, um início de reconstrução do clube no cenário da modalidade.

Para isso, os diretores de futebol Dado Salau e Sandro Hiroshi não mediram esforços para montar um Rio Branco forte para a temporada 2017. Trouxeram de volta o treinador João Batista, que fez bom trabalho em Americana em 2014, iniciaram a pré-temporada ainda em novembro, dando tempo para o novo time montado se entrosar e, de quebra, pagaram até salários antecipados para motivar o elenco.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Por tudo o que viu ao longo da preparação, o técnico riobranquense inicia a Série A3 confiante. “O trabalho foi bastante proveitoso. Começar a pré-temporada lá atrás faz uma diferença muito grande. Mas não vai ser um campeonato fácil. O Nacional, que vamos enfrentar nesse primeiro jogo, disputou a Copa Paulista ano passado e vem com uma base forte. Portuguesa Santista e Desportivo Brasil também vinham jogando até o fim do ano e terão um bom entrosamento também”, analisa João Batista.

PRIORIDADE. Apesar de ter começado um trabalho do zero em novembro, o Tigre priorizou, na montagem do seu elenco, as contratações de atletas que conhecem bem a realidade do alvinegro, até para agilizar o entrosamento do grupo. Dos 23 jogadores inscritos para a Série A3, quatro foram recém-promovidos das categorias de base e outros 12 já passaram pelo clube no passado. Entre eles, há um velho conhecido do torcedor riobranquense. Após ter defendido o Rio Branco de 2007 a 2010 e também em 2014, o volante Fábio Baiano baterá no confronto de hoje a marca de 100 jogos com a camisa alvinegra.

“Para mim vai ser motivo de grande honra bater essa marca de 100 jogos. É uma coisa dificílima nos tempos de hoje, principalmente num clube de interior. Isso me deixa ainda mais feliz porque é no Rio Branco, um clube centenário, de muita tradição e que foi onde me formei. É uma marca que vai ficar na minha vida”, comemora o jogador.

O Tigre completa neste sábado 299 dias sem disputar uma partida oficial. A última vez que a equipe entrou em campo foi no empate sem gols contra o Independente, pela última rodada da Série A2 do ano passado.