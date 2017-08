Ricardo Oliveira se lesiona e Levir decide relacionar Nilmar no Santos

Uma baixa de peso e de última hora fez o técnico Levir Culpi mudar os seus planos no Santos para o duelo com o Coritiba, neste domingo, no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante Ricardo Oliveira se lesionou no treinamento deste sábado no CT Rei Pelé e foi vetado pelo departamento médico, o que levou o comandante a relacionar pela primeira vez o atacante Nilmar.

Na última sexta-feira, durante sua entrevista coletiva, Levir declarou que a estreia de Nilmar estava próxima, mas ainda não ocorreria neste fim de semana, pois esperava que o jogador disputasse alguns coletivos para passar a ser aproveitado, após longa inatividade – não disputa um jogo oficial desde maio de 2016.

Neste sábado, porém, Ricardo Oliveira sofreu uma pancada nas costas e foi vetado para o duelo com o Coritiba pelo departamento médico, que ainda aguarda a realização de exames médicos para determinar a gravidade do problema. Assim, a baixa fez Levir mudar seus planos e relacionar pela primeira vez Nilmar. O atacante, porém, deverá ficar como opção no banco de reservas, com Kayke sendo o favorito para assumir o comando do setor ofensivo santista.