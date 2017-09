Ricardo Oliveira diz que triunfo sobre Corinthians vai ‘apimentar’ o Brasileirão

O atacante Ricardo Oliveira, do Santos, revelou que o clássico contra o Corinthians, neste domingo, às 16 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá um significado especial para o elenco do time santista. O jogador entende que uma vitória sobre o líder irá esquentar a luta pelo título e também dar confiança ao grupo para a partida contra o Barcelona, em Guayaquil, no Equador, pela Copa Libertadores.

“Este clássico tem um atrativo especial, é um jogo diferente. Sabemos da rivalidade que existe entre ambas as equipes, entre os torcedores. Para nós, é um ânimo extra jogar frente ao Corinthians, uma equipe que tem grandes jogadores. Queremos vencer este jogo para viajarmos tranquilos para a Libertadores e por outro ponto importante que precisa ser ressaltado: podemos colocar uma pimentinha no campeonato e dar um atrativo especial à competição”, projetou o experiente atacante, de 37 anos, em entrevista ao site do clube.

Ricardo Oliveira despistou sobre qual esquema de jogo que o técnico Levir Culpi deverá implementar na partida, mas garantiu que o elenco aproveitou as quase duas semanas de folga no calendário nacional e está preparado para o clássico.