Ricardo Oliveira celebra gol, mas admite falta de ritmo no Santos

Criticado pela torcida nas últimas semanas por causa da falta de ritmo, o atacante Ricardo Oliveira foi o responsável pelo gol da virada do Santos na vitória sobre o Flamengo por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, no Pacaembu, em rodada do Brasileirão.

O gol decisivo saiu aos 42 minutos do segundo tempo. Daniel Guedes cruzou da direita e o atacante, então apagado em campo, cabeceou sem qualquer marcação para o gol. Até então o Flamengo vinha dominando o jogo, até com uma virada no placar, após sair atrás no placar – todos os gols da partida saíram no movimentado segundo tempo do jogo.

Antes do confronto desta noite de quarta, Ricardo Oliveira havia entrado em campo para enfrentar o Flamengo na quarta passada, pela Copa do Brasil, e o Grêmio, no domingo, em rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante não jogava uma partida desde o início de junho.

