Ribery volta a treinar no Bayern de Munique após 45 dias de afastamento por lesão

O meia francês Franck Ribery voltou a treinar nesta quarta-feira com o restante do elenco do Bayern de Munique após se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo sofrida no empate por 2 a 2 diante do Hertha Berlin, no início de outubro, em jogo da sétima rodada do Campeonato Alemão.

No entanto, o jogador de 34 anos ainda não deverá atuar no próximo sábado, quando o Bayern enfrenta o Augsburg, na Allianz Arena, pela 12.ª rodada do torneio nacional. “No jogo contra o Augsburg no sábado é provavelmente muito cedo para ele voltar, mas o seu envolvimento (na sessão de treinos) foi um passo importante para o seu retorno”, diz um comunicado no site oficial do clube alemão.

Ribery está no Bayern de Munique desde a temporada 2007 – foi contratado após duas temporadas pelo Olympique, de Marselha – e atualmente também negocia a renovação do seu contrato com a equipe bávara. O jogador também fez parte da seleção francesa entre os anos de 2006 (foi vice-campeão mundial na Copa da Alemanha) e 2014, quando anunciou a aposentadoria do time nacional.