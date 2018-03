Riascos minimiza vantagem do Vasco sobre Botafogo na semifinal da Taça Rio

Os jogadores do Vasco tentam esquecer a vitória sobre o Botafogo por 3 a 2 no último domingo e já projetam um confronto com características completamente diferentes contra o mesmo adversário na próxima quarta-feira, no estádio do Engenhão, pela semifinal da Taça Rio.

O colombiano Riascos, autor de um dos gols no duelo pela fase de grupos, acredita que a postura do rival será diferente. “Eles entrarão com mais vontade para vencer”, afirmou nesta segunda-feira.

O argentino Andrés Ríos, que também balançou as redes no clássico, falou que como a partida é eliminatória, será diferente. “Não acho que enfrentá-los de novo nos dará vantagem técnica e tática. Poderia ser outro adversário e a atenção teria que ser a mesma. O importante é que estamos na semifinal”, afirmou.

Por ter feito melhor campanha na fase anterior, o Vasco tem o direito de jogar pelo empate. A outra semifinal acontecerá na quinta-feira, também no Engenhão, no clássico entre Flamengo e Fluminense. O time tricolor tem a vantagem do empate.