Réver treina com bola e pode voltar ao Flamengo nesta quinta

O técnico Reinaldo Rueda pode ter um importante reforço para escalar o Flamengo diante do Junior Barranquilla, nesta quinta-feira, no Rio, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O zagueiro Réver participou de atividade com bola nesta segunda e se mostrou apto a voltar à equipe.

Réver sofreu grave lesão no ligamento do joelho direito diante do Fluminense, pelas quartas de final do torneio, há pouco menos de um mês. De lá para cá, vinha realizando trabalho de recuperação. Agora, sua escalação deverá depender da avaliação técnica de Rueda.

Independente de quem for a campo, a avaliação no Flamengo é de que a equipe entrará bem mais embalada nesta quinta, após a vitória sobre o Corinthians. “É sempre importante ganhar uma grande partida. Aumentou nossa confiança para a próxima partida, que é muito importante para nós todos. O clima está melhor após termos vencido o Corinthians”, declarou o lateral Trauco.