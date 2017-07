Réver reconhece falhas contra o Santos e vê Flamengo ofensivo contra Corinthians

Réver esteve envolvido no lance mais polêmico da partida entre Santos e Flamengo. O zagueiro disputou a jogada com o atacante Bruno Henrique, aos 40 minutos do primeiro tempo, que o árbitro gaúcho Leandro Pedro Vuaden identificou como pênalti. Após consultar o quarto árbitro, Vuaden voltou atrás e desmarcou a penalidade. Mas os santistas alegaram que houve interferência externa na decisão e emitiram um oficio à CBF solicitando a anulação do jogo.

“Tivemos chances de liquidar a partida lá na Vila. Acabamos errando bastante, proporcionando com que o Santos pudesse crescer diante da torcida e o Santos acabou crescendo. Não tinha mais nada a perder. Com esses erros que tivemos coletivamente acabamos passando um aperto desnecessário na partida de ontem (quarta-feira)”, admitiu o defensor.

O zagueiro Réver, do Flamengo, reconheceu em entrevista coletiva ao desembarcar com a delegação rubro-negra no Rio, nesta quinta-feira, os erros da equipe na classificação para as semifinais da Copa do Brasil, que veio com uma derrota para o Santos por 4 a 2, na Vila Belmiro, na última quarta. O defensor criticou a postura da equipe e pediu que o resultado sirva de exemplo para o grupo.

No entanto, Réver demonstrou que o insucesso será colocado de lado porque o Flamengo terá pela frente o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, neste domingo, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 17.ª rodada da competição. Apesar do grau de dificuldade do desafio, o zagueiro confia no potencial do elenco flamenguista e projeta uma vitória sobre os paulistas.

“O Corinthians é o líder, faz jus, vem tendo uma campanha muito boa, mas sabemos das nossas qualidades. Acho que nós não temos de ficar pensando dessa maneira, principalmente de se distanciar da equipe do Corinthians. Vamos para vencer. Nunca vamos entrar para empatar. Equipe que joga para empatar acaba sempre perdendo”, enfatizou o atleta.

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a quarta colocação com 28 pontos, 12 atrás do Corinthians, que lidera a competição com mais de 80% de aproveitamento – o time paulista está invicto no campeonato.