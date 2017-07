Réver nega favoritismo do Flamengo e pede atenção com Palestino na Sul-Americana

O zagueiro Réver, capitão do Flamengo, pediu nesta segunda-feira – em entrevista coletiva após o treino da equipe no CT George Helal, no Rio – atenção aos companheiros no duelo contra o Palestino, do Chile, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), em Santiago, na primeira partida entre as equipes pela segunda fase da Copa Sul-Americana. O defensor também rechaçou a ideia que o time brasileiro seja favorito no confronto.

“Nós só somos favoritos mostrando isso dentro de campo. No papel, ninguém vence jogo, independentemente de ter um time forte ou não. Tanto que, há duas, três rodadas atrás, o Flamengo era um dos piores times de acordo com muita gente. Agora, muitos estão mudando de opinião. Portanto, precisamos ficar calados e trabalhar em busca dos nossos objetivos. Apenas assim chegaremos aos tão sonhados títulos com a camisa do Flamengo”, frisou o jogador.

Em 2016, o time chileno eliminou o Flamengo na fase de oitavas de final da mesma competição. Os brasileiros haviam vencido o duelo como visitantes por 1 a 0, mas perderam o jogo da volta, disputado em Cariacica, no Espírito Santo, por 2 a 1, deixando o torneio pelo critério do gol sofrido fora de casa. Neste ano, o clube carioca entra na Copa Sul-Americana depois de ter sido eliminado precocemente da Copa Libertadores.