Reunião do União com Bombeiros discutirá unificação

O grupo de apoio ao União Barbarense se reúne na manhã desta quarta-feira com o capitão Bruno Gobbo, do Corpo de Bombeiros de Americana, para discutir um projeto de unificação da parte social e do estádio Antônio Guimarães.

De acordo com o empresário José Valdemir Gallina, membro do grupo de apoio, tanto os salões sociais do clube quanto o estádio têm restrições por parte do Corpo de Bombeiros e, com a unificação sob instrução da corporação, a ideia é conseguir a liberação de toda a estrutura.

“Vai ter um projeto só para o social e para o campo de futebol. Antigamente era uma projeto para cada e os bombeiros não queriam mais, então com isso no ano passado reprovaram uma parte das arquibancadas e os salões, então estamos unificando para liberar o estádio e os dois salões”, comentou Gallina.