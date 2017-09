Retorno de Dudu deixa Cuca com dúvida para montar ataque

Foto: Cesar Greco - Ag. Palmeiras - Divulgação

As duas semanas de pausa no calendário do Campeonato Brasileiro mexeram com o esquema tático e a disputa por posições no Palmeiras, principalmente no ataque. A troca do 4-3-3 pelo 4-4-2 reduziu uma vaga no setor ofensivo ao mesmo tempo em que o técnico Cuca ganhou um importante reforço para o setor, com a recuperação do capitão Dudu, livre de lesão na coxa esquerda.

O jogador tem treinado normalmente depois de ter se lesionado durante a partida com o Barcelona, do Equador, pela Copa Libertadores. O problema na coxa esquerda por pouco não foi solucionado ainda antes da parada do calendário para a realização dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe tentou colocar o atleta em campo no clássico com São Paulo, mas ele ainda não estava apto.

LEIA TAMBÉM: Diretor recebe ameaças de morte por resultados ruins

Agora, nestas semanas livres para treinos, Dudu está liberado e tem exigido testes do treinador. Nesta terça-feira, por exemplo, Cuca comandou um treino em que teve de revezar o capitão no ataque com outros jogadores. O ataque formado por Willian e Deyverson, titulares atuais da equipe, precisou ser mexido em um momento da atividade para que pudesse ser avaliada a formação com a presença do capitão.