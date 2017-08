Respaldo do elenco a Vagner Mancini motiva Vitória para duelo contra Ponte Preta

O entusiasmo com o técnico Vagner Mancini após a sua estreia no comando do Vitória, no empate com o Cruzeiro, em Belo Horizonte, tornou-se a grande aposta do elenco do time baiano para enfrentar a Ponte Preta nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio Barradão, em Salvador, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Era o cara certo para assumir. Conhece o clube, os jogadores, tem a história que ele tem aqui dentro”, salientou o volante Uillian Correia. “É um cara vencedor por onde passou. Um grande profissional. O que ele falou foi o seguinte: do líder do campeonato, que é o Corinthians, ao último, que é o Atlético Goianiense, todos os jogadores sabem jogar. O grande problema é sem a bola. Isso que ele tentou passar para nós nestes três dias”.

LEIA TAMBÉM: Pimpão relembra erros do Botafogo na Libertadores e liga sinal de alerta

Os elogios de Uillian Correia foram reforçados pelo zagueiro Kanu, que destacou a inteligência do substituto de Alexandre Gallo. “O (Vagner) Mancini é um cara que já conhece o grupo, bastante inteligente. No jogo passado deu para notar a diferença, mesmo com pouco tempo de trabalho. A gente está tentando assimilar”.