Rescisão para e Luis Fabiano deve ficar na China para frustração de Vasco e Ponte

Nem Ponte Preta e nem Vasco. O experiente atacante Luis Fabiano está muito próximo de definir o seu futuro e ele não deve ser no futebol brasileiro. Sem conseguir entrar em um acordo com os dirigentes do Tianjin Quanjian para a rescisão contratação, o jogador tem tudo para continuar na China nesta temporada de 2017.

O atacante tinha interesse em retornar ao futebol brasileiro, mas uma cláusula no contrato diz que o contrato seria renovado automaticamente até o fim de 2017 caso o Tiajin Quanjian conquistasse o acesso à elite do Campeonato Chinês. E foi justamente isso que aconteceu. O clube não só se sagrou campeão da segunda divisão, como Luis Fabiano terminou como artilheiro, com 23 gols.

No último final de semana, o atacante viajou para a China na tentativa de rescindir o vínculo, mas as conversas estagnaram porque ele não quer abrir mão de receber as premiações pré-estabelecidas no contrato caso alcançasse algumas metas. O desfecho da “novela” ficou para a próxima semana.

Ainda esperando o desfecho desta novela, a diretoria da Ponte Preta agora espera pela chegada do zagueiro Yago, do Corinthians, emprestado junto com o atacante Lucca, que já treina com o grupo. Yago participa da Florida Cup, torneio amistoso disputado nos Estados Unidos. Os dois foram cedidos como parte da cessão do artilheiro do Campeonato Brasileiro, William Pottker, para o time da capital a partir de maio deste ano. O negócio já foi anunciado pelos corintianos, mas ainda não foi oficializado pelos pontepretanos.