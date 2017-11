René Simões é o guru do treinador Fábio Carille: ‘É um operário da bola’

Logo depois que assumiu o comando do Corinthians, em dezembro do ano passado, o técnico Fábio Carille buscou em René Simões apoio para encarar o maior desafio da sua carreira. René, técnico com mais de 40 anos de experiência à beira dos gramados, havia trocado de função e passou a atuar como “coach”, profissional dedicado a ajudar os seus clientes a desenvolver e elevar performance.

A parceria deu certo e, não à toa, Fábio Carille fez questão de destacar a importância de René Simões na campanha do título do Campeonato Brasileiro, conquistado pelo Corinthians na última quarta-feira. “Ele tem me ajudado muito e eu gosto de falar isso sempre. Ele saiu do campo, não me fala nada de tática, de quem tem de jogar ou não, mas sim de como conduzir o dia a dia no clube”, disse Carille.

Além do treinador do Corinthians, o agora coach René Simões tem outros cinco alunos na sua lista de clientes, entre eles Zé Ricardo, do Vasco, mas que já foi do Flamengo. “O trabalho é feito para que a pessoa suba mais rápido, com menor índice de erro. O objetivo é desenvolvê-los, com metodologia para que a pessoa tenha o dobro da performance com a metade do esforço. Faço a análise comportamental para identificar as forças da pessoa e, a partir disso, desenvolvemos o trabalho”, contou.