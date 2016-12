Renê Simões desiste de se aposentar e será técnico do Macaé no Carioca

Aos 64 anos, Renê Simões desistiu da ideia de se aposentar, pelo menos por enquanto. Nesta quinta-feira, o treinador foi anunciado pelo Macaé e comandará o clube na disputa do Campeonato Carioca. Renê passou toda a temporada 2016 desempregado e não trabalhava desde que treinou o Figueirense em 2015.

“Amigos, tenho uma ótima notícia! Aceitei o convite da direção do Macaé Esporte Futebol Clube para dirigir a equipe principal no Campeonato Carioca de 2017. Vamos trabalhar duro para que venham muitas vitórias ao ‘Leão Alvianil Praiano’!”, postou Renê no Facebook.

LEIA TAMBÉM: Red Bull Leipzig se iguala ao Bayern na ponta do Alemão; Schalke afunda Werder

Sem clube, Renê vinha se dedicando ao seu canal no Youtube, onde “conta histórias da carreira, fala sobre futebol, conta histórias engraçadas e curiosidades”, pelo que explica a descrição do canal. Em quatro meses, ganhou apenas 250 seguidores.

O treinador trabalhou em diversos times brasileiros e do futebol árabe antes de fazer fama como o técnico que levou a Jamaica à Copa do Mundo de 1998. O reconhecimento na América Central ainda o permitiu trabalhar nas seleções de Trinidad & Tobago, Honduras e Costa Rica.

Em 2004, comandou a seleção brasileira feminina, ganhando a medalha de prata em Atenas. Ele chegou a se afastar da beira do campo para trabalhar como coordenador das categorias de base do São Paulo e pera ser diretor-executivo do Vasco. No retorno ao posto de treinador, comandou Botafogo e Figueirense em 2015.

LEIA TAMBÉM: Com teto salarial de R$ 110 mil, Chapecoense quer montar elenco até o Natal