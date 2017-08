Renê minimiza desfalques e diz que Flamengo ‘tem tudo para voltar a vencer’

Os desfalques do meia Everton e do atacante Felipe Vizeu não desanimaram o elenco do Flamengo para o duelo deste sábado, em casa, contra o Atlético Goianiense, às 19h, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito pelo contrário.

Embora os dois atletas tenham sido poupados visando o duelo da próxima quarta-feira, contra o Botafogo, no duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil, o lateral-esquerdo Renê afirmou que a partida deste sábado, contra o lanterna do Brasileirão, será uma boa oportunidade para encerrar a série de quatro partidas sem vitória na competição.

“Esse é um jogo no qual temos tudo para voltarmos a vencer. Precisamos pontuar, retomar um pouco mais a confiança após o jogo de quarta-feira. Vamos tentar fazer um bom segundo turno e no final das contas veremos o que vai acontecer”, comentou o lateral nesta sexta-feira, em entrevista coletiva.