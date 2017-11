Renê diz esperar Palmeiras ‘muito forte’, mas diz que Fla ‘tem tudo para vencer’

O lateral-esquerdo Renê, do Flamengo, espera encontrar o Palmeiras forte, apesar das duas derrotas seguidas (para Corinthians e Vitória), no próximo domingo, às 17 horas, no Allianz Parque, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogador, as duas equipes têm um mesmo objetivo em comum – o G4 – na competição e farão uma partida equilibrada na capital paulista. E, apesar de exaltar a força do adversário, o atleta exibiu confiança na conquista de um triunfo em São Paulo.

“Espero um Palmeiras muito forte. Está jogando em casa, com apoio da sua torcida. Deu uma distanciada do Corinthians, mas o objetivo deles é o mesmo que o nosso: o G4. (Será) Um jogo importante e tem tudo para nos definir ali em cima. Temos tudo para sair com uma vitória de lá (Allianz Parque), mas vai ser um grande jogo, difícil”, projetou o lateral em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro.

LEIA TAMBÉM: Botafogo recebe o Vitória, indigesto visitante, em busca da 5ª vitória seguida

Renê ocupará a vaga de Trauco, convocado pela seleção colombiana para dois amistosos internacionais. O atleta, que também atuou como titular na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no Rio de Janeiro, na rodada passada, acredita a sequência de jogos será benéfica para que ele se firme na equipe.