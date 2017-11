Renato volta a fechar treino e mantém mistério no Grêmio na véspera da final

O técnico Renato Gaúcho só vai confirmar a escalação do Grêmio para a primeira partida da decisão da Libertadores momentos antes do duelo diante do Lanús, quarta-feira, na Arena. Nesta terça, o comandante tricolor voltou a fechar o treino à imprensa e escondeu os 11 que irão a campo.

O Grêmio trabalhou novamente na Arena, mas a imprensa foi impedida de acompanhar a atividade. Quando a entrada foi permitida, os jogadores já praticavam cobranças de pênalti. Edilson, Arthur, Luan, Fernandinho, Everton e Lucas Barrios eram os batedores.

São duas as dúvidas no Grêmio. No setor defensivo do meio de campo, o antigo titular Michel disputa a vaga com Jaílson, que o substituiu durante sua lesão e foi bem. Já no ataque, Everton tem entrado bem e pode conquistar o lugar de Fernandinho, que não é unanimidade entre a torcida.