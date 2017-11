Renato vê ‘palhaçada’ em polêmica com drone, mas admite uso de espião no Grêmio

Ao contrário do que havia feito o diretor jurídico do Grêmio, Nestor Hein, que também em entrevista à ESPN Brasil negou as informações e as chamou de “fofoca”, Renato admitiu o uso de espiões pelo clube, mas minimizou e criticou a polêmica gerada em torno do assunto.

O técnico Renato Gaúcho se manifestou nesta terça-feira sobre a polêmica acusação de uso de espiões por parte do Grêmio ao longo da temporada. De acordo com informações da ESPN Brasil, o clube gaúcho teria um funcionário pago para analisar adversários e que teria, inclusive, utilizado um drone para filmar um treino fechado do Lanús, rival gremista na decisão da Libertadores nesta quarta-feira, na Arena.

Renato só não confirmou o uso do drone por parte do espião contratado pelo Grêmio, mas também minimizou esta possibilidade. “O drone eu não sei se foi usado. Ele (espião) é pago para trazer informações para o Grêmio. Até parece que o drone foi inventado ontem à noite, que isso nunca foi feito no futebol, que é a primeira vez.”

O treinador ainda criticou o momento em que a matéria foi divulgada e atacou parte da imprensa. De acordo com ele, o assunto nesta terça-feira deveria ser apenas a partida de quarta, quando o Grêmio abre a decisão da Libertadores com o Lanús.

“Acho engraçado as pessoas fazerem uma tempestade em copo da água na véspera de um jogo tão importante. Será que não tem coisa muito mais interessante para falar numa decisão do que de um drone? Depois reclamam que treinadores não gostam de dar entrevista. Algumas pessoas de vocês (imprensa) estão acabando com o futebol”, considerou.

Para Renato, a utilização de um espião é apenas mais um artifício que pode ajudar o Grêmio na busca pelo título. “Eu pergunto a essas pessoas: como se ganha uma guerra? Como neutralizar o adversário? Usando suas formas, com drone, com helicóptero, com jato… No futebol é a mesma coisa. O mundo é dos espertos. E não pensem que não estamos espertos. No mundo todo, sempre tem um X9. Respeito quem fez a entrevista, quem deu a notícia, mas alguém vai pagar por isso.”