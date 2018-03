Renato Gaúcho valoriza vantagem em Gre-Nal, mas pede cautela no Grêmio

O técnico Renato Gaúcho admitiu a superioridade do Grêmio no primeiro clássico das quartas de final do Campeonato Gaúcho. No entanto, pediu cautela aos seus jogadores e à torcida antes do segundo duelo. Para o jogo de quarta, o time comandado por Renato entrará em campo com a vantagem dos 3 a 0 construídos neste domingo.

“Se conseguimos essa vitória, o Inter também pode vencer na quarta-feira. Vamos continuar com os pezinhos no chão. Temos mais 90 minutos para buscar a classificação para a próxima fase”, declarou o treinador, após a vitória conquistada na Arena.

Renato reconheceu o melhor futebol apresentado pelo seu time, tanto neste clássico quanto no primeiro tempo do duelo anterior, em que o Grêmio também venceu, por 2 a 1, ainda pela primeira fase do Estadual.

“O Grêmio foi mais time que o Internacional nos primeiros 45 minutos no Beira-Rio e nos 90 de hoje [domingo]. Mas isso não credencia o Grêmio para a próxima fase. E nem sempre o melhor ganha. O futebol está cheio de surpresas. Não é pelo placar de 3 a 0 que o Grêmio está garantido na próxima fase”, disse o treinador.

Para o próximo jogo, que será disputado no Beira-Rio, Renato Gaúcho prometeu manter a mesma postura em campo e o mesmo estilo da equipe. “O que o Grêmio não pode fazer é qualquer coisa diferente do que vem fazendo. Sempre respeitamos os adversários. Quando estávamos em situação delicada, falamos que íamos classificar”, destacou.