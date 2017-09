Renato Gaúcho terá de driblar vários desfalques para superar Sport no Brasileirão

Driblar os desfalques devido às ausências provocadas por lesões, convocações para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018 e negociações de jogadores será o principal desafio do técnico Renato Gaúcho para montar o Grêmio que enfrentará o Sport, neste sábado, às 16 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, no complemento da 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador do time tricolor gaúcho perdeu nos últimos dias os atacantes Pedro Rocha (negociado com o Spartak Moscou, da Rússia), Miller Bolaños (equatoriano que foi emprestado por um ano para o Tijuana, do México), o meio-campista Lincoln (emprestado ao Rizespor, da Turquia), além do volante Maicon (que passará por cirurgia no tendão de Aquiles) e o meia Douglas (que voltou a sentir dores no joelho esquerdo operado).

Para completar a lista de desfalques, o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira e o zagueiro Pedro Geromel, que se recuperam de lesões, fizeram apenas trabalhos físicos nesta sexta-feira no CT Luiz Carvalho, na capital gaúcha. Ambos não estão entre os relacionados para o duelo contra os pernambucanos, assim como Luan e Lucas Barrios, que defendem Brasil e Paraguai, respectivamente, no qualificatório sul-americano para o Mundial da Rússia.