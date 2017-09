Renato Gaúcho se irrita com derrota: ‘Fica entre os nossos três piores jogos’

O técnico Renato Gaúcho deixou o campo indignado com a atuação do Grêmio na derrota para o Vasco por 1 a 0, no sábado, no estádio de São Januário, no Rio, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado impediu que o time tricolor se aproximasse do líder Corinthians – a distância atual é de sete pontos (50 a 43) e pode aumentar caso a equipe paulista vença o clássico contra o Santos neste domingo, na Vila Belmiro.

“Certas coisas é melhor não falar aqui. Mas demos muito mole, muito mole mesmo, com todo respeito ao Vasco. Criamos muito pouco. Para mim, esse fica entre os três piores jogos nosso do campeonato”, analisou o treinador.

O Grêmio dominou o Vasco, mas não conseguiu criar chances de gol. Para piorar, foi surpreendido com um contra-ataque do adversário e saiu de campo derrotado. Apesar do tropeço no Brasileirão, o time tem que esquecer logo o resultado, pois nesta quarta-feira visitará o Botafogo, no estádio do Engenhão, no Rio, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.