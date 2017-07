Renato Gaúcho poupa Pedro Rocha, mas não indica substituto no Grêmio

O técnico Renato Gaúcho encerrou com um “rachão”, na manhã deste sábado, a preparação do Grêmio para o jogo contra o Avaí, neste domingo, às 16 horas, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, mantendo o sigilo sobre o substituto do atacante Pedro Rocha, que será poupado do duelo por causa do desgaste muscular. Fernandinho, Bolaños e Everton são os nomes mais cotados para ocupar a vaga, mas a confirmação virá somente uma hora antes da partida.

O volante Maicon e o lateral-direito Léo Moura, que se recuperam de lesão, estão fora do confronto. Ambos realizaram um trabalho em separado na sessão de treinamentos deste sábado no CT Luiz Carvalho.

LEIA TAMBÉM: Napoli bate a Udinese e encosta na Roma na briga pela vice-liderança na Itália

Além deles, o goleiro Marcelo Grohe também será desfalque na partida. Ele sofreu um ferimento em uma disputa de bola na partida contra o Godoy Cruz, em Mendoza, na Argentina, válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores, vencida pelos brasileiros por 1 a 0. O jogador levou sete pontos no joelho e será substituído por Léo.