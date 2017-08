Renato Gaúcho faz mistério e não confirma time do Grêmio contra o Atlético-GO

Renato Gaúcho manteve a indefinição no time titular do Grêmio no treino desta terça-feira, o último antes da partida contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico não confirmou quem vai substituir o zagueiro Pedro Geromel, o lateral Edílson e o atacante Luan.

Os dois primeiros vão cumprir suspensão nesta quarta, enquanto Luan sentiu dores na atividade de segunda e foi poupado. De acordo com o clube, Renato Gaúcho só vai confirmar a escalação uma hora antes do início da partida, marcada para as 21h45 desta quarta, no estádio Olímpico Pedro Ludovico.

Léo Moura, que treinou normalmente na segunda, deve ser o substituto de Edílson na quarta. Bressan é a opção mais cotada para ocupar o lugar de Geromel, mas Renato Gaúcho terá a opção de Bruno Rodrigo, que voltou a trabalhar normalmente e foi relacionado. No ataque, Fernandinho é uma das opções para a vaga de Luan. Isso porque Barrios ainda não voltará ao time nesta quarta.