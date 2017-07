Renato Gaúcho exalta vitória com time misto e elogia elenco do Grêmio

O técnico Renato Gaúcho não escondeu a satisfação com o rendimento do Grêmio na vitória de virada sobre o Atlético-PR, na noite desta quinta-feira. Mesmo escalando uma equipe mista, o time gaúcho deu conta do recado e garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil, deixando o Grêmio mais perto do bicampeonato.

Para o duelo em Curitiba, na Arena da Baixada, o treinador poupou seis titulares: Edílson, Geromel, Maicon, Arthur, Barrios e Cortez. O lateral chegou a entrar em campo, mas somente no segundo tempo. Barrios nem viajou com a delegação para a capital paranaense. Mesmo sem força máxima, o time gaúcho venceu por 3 a 2, após golear por 4 a 0 no jogo de ida.

LEIA TAMBÉM: Frank de Boer assume o Crystal Palace sete meses após demissão da Inter de Milão

“Eu treino um grupo, não uma equipe. Sempre falo, jogador tem que estar preparado, qualquer momento tem oportunidade. Quem tem entrado tem dado conta. É uma maturidade muito grande, é um grupo muito unido”, afirmou o treinador, ao fim da partida. “Eles estão de parabéns pela classificação.”