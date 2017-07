Renato Gaúcho esconde escalação do Grêmio para enfrentar o São Paulo no Morumbi

O técnico Renato Gaúcho manteve o costumeiro mistério e não revelou para a imprensa quais serão os titulares para a partida contra o São Paulo, nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, em jogo que fechará a 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A escalação do atual vice-líder da competição deverá ser confirmada somente uma hora antes do duelo.

O comandante gremista entende que manter o sigilo sobre as suas ideias são uma forma de não dar vantagem desnecessariamente ao adversário. Mais uma vez, o treino da equipe tricolor gaúcha, em Porto Alegre – que encerrou a preparação para o confronto -, foi fechado para os jornalistas.

Dois desfalques já são certos: o atacante paraguaio Lucas Barrios, suspenso pelo terceiro cartão amarelo no triunfo sobre o Vitória por 3 a 1, na quarta-feira passada, em Salvador, além do zagueiro Rafael Thyere, com um entorse no tornozelo. Mas os substitutos de ambos são uma incógnita.