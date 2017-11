Renato Gaúcho admite revezamento no Grêmio para testes de olho em final

Com chances apenas matemáticas de brigar pelo título do Brasileirão, o técnico Renato Gaúcho admite que vai aproveitar as próximas rodadas do campeonato para fazer testes na equipe titular, de olho nas finais da Copa Libertadores. O treinador mantém a disputa interna para manter a motivação dos jogadores.

“Estou fazendo revezamento em algumas posições e os jogadores sabem disso. É o próprio jogador que se escala”, declarou o treinador, após o empate por 1 a 1 com o Vitória, neste domingo, em Porto Alegre. “Ninguém está certo, estou colocando todo mundo para jogar, ganhar ritmo e ver o aproveitamento de cada um. Aí eu vou definir quem começa a partida.”

As maiores dúvidas estão em duas escalações. Michel e Jailson brigam por um posto e Everton e Fernandinho competem por outra vaga na equipe titular. “Michel e Jailson estão muito bem. Michel jogou a última partida [rodada anteriores, contra a Ponte Preta] e foi bem, mas está voltando de cirurgia”, ponderou Renato Gaúcho.