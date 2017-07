Renato garante que derrota não abala moral do Grêmio e elogia goleiro do Avaí

O técnico Renato Gaúcho garantiu que ficou satisfeito com a atuação do Grêmio no último domingo, mesmo que o time tenha perdido em casa para o Avaí, por 2 a 0, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele elogiou a atuação da sua equipe e lamentou que a equipe tenha se confrontado com uma atuação muito inspirada do goleiro Douglas, o que incluiu a defesa de um pênalti cobrado por Edílson.

“O melhor jogador do jogo foi o Douglas, o goleiro do Avaí. Isso não tira os méritos do meu time. Jogamos bem, criamos, principalmente no primeiro tempo, tivemos uma grande chance no pênalti e infelizmente a bola não entrou. Eles acharam um gol e depois, claro, precisamos nos expor. Deixamos espaço e eles fizeram o segundo gol”, avaliou.

Renato reconheceu, porém, que o tropeço não estava nos planos do Grêmio, ainda mais que o Avaí está na zona de rebaixamento do Brasileirão. “É um resultado que não esperávamos, dentro de casa, contra um time que basicamente irá brigar para não ser rebaixado”, comentou.