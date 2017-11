Renato fecha treino, mas deve escalar Grêmio com o que tem de melhor no domingo

O técnico Renato Gaúcho deverá levar o Grêmio a campo neste domingo com o que tem de melhor para encarar o Vitória, no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro. Pelo menos foi o que indicou neste sábado, ao relacionar seus principais jogadores para o duelo que pode manter viva a esperança de título.

Renato fez mistério e fechou à imprensa o treino realizado no CT Luiz Carvalho, no qual preparou a equipe para domingo. Momentos depois, no entanto, o treinador confirmou a lista de convocados com seus principais destaques, incluindo Pedro Geromel e Luan.

Havia a possibilidade de o Grêmio poupar alguns nomes visando a decisão da Libertadores, dia 22, contra o Lanús. Mas o retorno à vice-liderança do Brasileirão e a manutenção do sonho de conquistar a competição fizeram com que Renato decidisse levar o que tem de melhor para domingo.