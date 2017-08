Renato fecha treino e mantém mistério sobre escalação do Grêmio

A preparação do Grêmio para o duelo com o Cruzeiro, quarta-feira, no Mineirão, pelas semifinais da Copa do Brasil, está encerrada. Nesta terça, o técnico Renato Gaúcho comandou uma atividade fechada no CT Luiz Carvalho em que acertou os últimos detalhes da equipe para o compromisso que determinará um dos finalistas da competição.

A atividade teve cerca de duas horas de duração. Segundo a assessoria de imprensa do Grêmio, a primeira parte do treino foi destinada a trabalhos e orientações sobre a estratégia para o jogo em Belo Horizonte. Depois, quando a presença dos jornalistas estava liberada, os jogadores fizeram um rachão que contou com as presenças do meia Douglas e do atacante Jael, ambos em recuperação de lesão no joelho.

Como a atividade foi fechada, Renato manteve o mistério sobre a escalação do Grêmio. E há duas dúvidas, sendo uma delas sobre o substituto do zagueiro Pedro Geromel, lesionado. Bressan é o favorito para formar a dupla de zaga com Kannemann, mas o treinador também pode optar por Bruno Rodrigo.